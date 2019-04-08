إسرائيل تعتزم إدخال هواتف ثابتة داخل السجن

أفاد مصدر فلسطيني على اطلاع بالمفاوضات الجارية مع الأسرى الفلسطينيين بحصول تقدم نحو تسوية بشأن ملف حجب الاتصال للهواتف النقالة في الزنازين.

وبحسبما نقلته هيئة البث الإسرائيلي يوم الاثنين، فقد قال المصدر إنه سيتم إدخال هواتف ثابتة عامة إلى أقسام حركة حماس في السجون، مقابل تسليم السجناء هواتفهم الخليوية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه التسوية التي تتم بلورتها حاليا تقضي بأن يتفاوض الجانبان حول مسألة زيارات العائلات والعقوبات التي فرضت على النزلاء بعد الانتخابات، مبينا أن هذا التقدم أدى إلى تأخير إضراب السجناء عن الطعام.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي