قال رئيس مجلس النواب الليبي الواقع في شرق البلاد، عقيلة صالح، إن "الجيش ينفذ عملية طرابلس لحماية المدنيين والدستور، وتخليص العاصمة من المليشيات، والإرهاب المسلح".

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من جانبه قال المستشار الإعلامي لعقيلة صالح، حميد الصافي، إن من أهم الملفات التي تمت مناقشتها خلال لقاء صالح مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، هي عمليات الجيش في العاصمة طرابلس.

بدوره، أكد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، محمود عفيفي، أن أبو الغيط جدد خلال اللقاء "التزام الجامعة العربية الكامل بمرافقة الأشقاء الليبيين في كل ما من شأنه أن يفضي إلى تسوية متكاملة للأزمة الليبية ويفتح المجال أمام توحيد مؤسسات الدولة وإتمام الاستحقاقات الدستورية والانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي".

كما دعا أبو الغيط إلى تشجيع كافة الأطراف الليبية على ضبط النفس في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وتجنب أي تصعيد للموقف في الميدان، بما يكفل العودة إلى الحوار للتوصل إلى حل سياسي سلمي لاستكمال المرحلة الانتقالية.

ويوم الخميس الماضي، بارك رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر "من أجل تحرير كافة المدن والمناطق الليبية من الإرهابيين والمتطرفين، ومن يهددون أمن وسلامة الوطن والمواطنين".

وكان الأمين العام للجامعة العربية قد دعا، كافة الأطراف الليبية لضبط النفس وخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة في المناطق الغربية من البلاد، والالتزام بالمسار السياسي باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا، والعودة إلى الحوار الهادف للتوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها عبر التوافق على الخطوات والاستحقاقات المتبقية لتوحيد مؤسسات الدولة، وإتمام عملية الانتقال الديمقراطي السلمي الذي ينشده الشعب الليبي.

المصدر: RT