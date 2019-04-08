شاهد.. عناصر من الجيش السوداني تمنع فض اعتصام وزارة الدفاع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظة قيام جنود تابعين للجيش السوداني بمنع عناصر الأمن من فض اعتصام محتجين أمام مقر وزارة الدفاع في الخرطوم.

وأظهرت المشاهد قوات الأمن وهي تطلق الغاز المسيل للدموع بكثافة، في محاولة لفض الاعتصام وتفريق المتظاهرين، لتصل عناصر تابعة للجيش إلى المكان، وتحث الأمن على الانسحاب.

وفي وقت سابق، قالت وكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان إن قوات الأمن السودانية حاولت فض اعتصام السودانيين، أمام مقر وزارة الدفاع.

وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين على مدار اليومين الماضيين إلى شوارع الخرطوم حيث وصل العديد منهم إلى مقر قيادة الجيش للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر ديسمبر 2018 ضد حكم الرئيس عمر البشير.

#السودان_الاضراب_العام اللهم احفظ البلادوالعباد#اشباكات بين الجيش والعملاء pic.twitter.com/gFq4yRH6qQ — غزالي أحمد (@AboMido120) 8 avril 2019

من السودان.. الجيش ينضم للمتظاهرين ويمنع قوات أمن سودانية من فض اعتصام أمام مبنى القيادة العامة للجيش#السودانpic.twitter.com/2QgIuvOmYl — Shorouk News (@Shorouk_News) 8 avril 2019

المصدر: وكالات