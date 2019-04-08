أول تعليق للفنانة المصرية سمية الخشاب على الجدل حول تكريمها بـ"ختم الرسول"

ردت الفنانة المصرية سمية الخشاب على الجدل المثار حول تكريمها بـ"ختم الرسول" في ملتقى المرأة السعودية، في دورته الثالثة.

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وقالت الخشاب، لجريدة الوطن المصرية، في أول تعليق منها إزاء ما تردد، إنها كرمت من وزارة الإعلام السعودية، ضمن فعاليات الملتقي، مضيفة أن مشاركتها وتكريمها لا علاقة له بمنصبها كرئيسة لجنة الثقافة والفن في جمعية "مصريون في حب الخليج".

وتابعت: "لست منزعجة من انتقادات تكريمي في السعودية، لوجود انقسام إزاء مرحلة الانفتاح هناك بين مؤيدين ومعارضين، ومع ذلك حظيت باستقبال هائل من جمهوري، ونال كليب "بتستقوي" الذي عُرض في الملتقى تصفيقا حادا من الحضور، وشعرت حينها وكأني أطير فوق الأرض من فرط حالة الحب والترحاب بي".

وبشأن حالة الاعتراض على منحها ختم النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ كتكريم من جمعية المنتجين والموزعين، أوضحت سمية قائلة: "التكريم كان مجسما لختم النبي محمد، عليه أفضل الصلاة والسلام، فما ذنبي إذن؟".

المصدر: الوطن