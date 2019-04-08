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فرنسا تنفي أي علم مسبق لها بتقدم حفتر نحو طرابلس

أخبار العالم العربي

فرنسا تنفي أي علم مسبق لها بتقدم حفتر نحو طرابلس
AFP
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر في الرئاسة الفرنسية بأن باريس لم تتلق إخطارا مسبقا بالعملية التي شنتها قوات المشير خليفة حفتر في ليبيا، وأنه ليس لديها أي أجندة خفية.

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وقال مصدر دبلوماسي في الرئاسة يوم الاثنين إن "فرنسا ليس لديها أي إخطار مسبق عن تقدم قوات القائد خليفة حفتر باتجاه العاصمة طرابلس ... وفرنسا لا تحاول تهديد وتقويض عملية السلام في البلاد سرا".

وأضاف المصدر، "الحاجة العاجلة في ليبيا الآن هي لحماية السكان المدنيين ووضع حد للقتال وعودة جميع الأطراف الأساسية إلى الحوار"، مشددا على أن فرنسا ليس لديها أي "أجندة خفية".

وأكد المصدر أن فايز السراج  رئيس حكومة الوفاق الوطني يجب أن يبقى اللاعب الأساسي، وعليه أن يحتوي ويدير العملية السياسية التفاوضية.

المصدر: رويترز

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