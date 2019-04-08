مشاهد جديدة لإخلاء الولايات المتحدة جنودها من العاصمة الليبية طرابلس

تداولت مواقع محلية ليبية تسجيلا مصورا جديدا يوثق لحظة إجلاء أمريكيين عالقين في العاصمة طرابلس بواسطة زورق سريع من مقر إقامتهم في قرية "بالم سيتي" السياحية غرب المدينة.

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وكانت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" أعلنت أمس إجلاء مجموعة من القوات الأمريكية من العاصمة طرابلس، استجابة للظروف الأمنية والاضطرابات المتزايدة فيها.

وفي خطوة مماثلة، أعلنت الحكومة الهندية، أنها أجلت وحدة أمنية تتكون من 15 شخصا كانت متمركزة في العاصمة الليبية طرابلس.

وكتبت في هذا السياق، وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، على حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الأوضاع في ليبيا تفاقمت بشكل غير متوقع. وهناك قتال يدور في طرابلس. وفي هذا السياق قامت السفارة الهندية لدى تونس بإجلاء كل الوحدة المتكونة من 15 عنصرا في الاحتياط المركزي لقوات الشرطة من المدينة".

المصدر: رابتلي