أردوغان: تصرفات نتنياهو مخالفة للقانون الدولي ويوظفها لحملته الانتخابية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مخالفة للقانون الدولي، مشيرا إلى أنه سيبحث تطورات القضية الفلسطينية، خلال زيارته إلى موسكو.

إقرأ المزيد

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، قبيل زيارته إلى موسكو، إن "كل ما يقوم به نتنياهو من تصرفات وأفعال ليست قانونية وغير مطابقة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لكن الولايات المتحدة تدعم هذه التحركات، ونتنياهو يستخدم كل هذه التصرفات كدعاية انتخابية له​​​. ولا أقبل هكذا تصرفات".

وبخصوص تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة حول ضم أجزاء من الضفة الغربية، شدد أردوغان أن "الضفة الغربية أرض فلسطينية بالتأكيد .. إسرائيل تتخذ إجراءات احتلالية جديدة، تركيا ستقف دائما إلى جانب الفلسطينيين والقضية الفلسطينية".

ولفت الرئيس التركي إلى أنه سيناقش تطورات القضية الفلسطينية مع بوتين وأكد:"لا يمكن أن نصمت حيال ما يحدث في هذه المنطقة".

المصدر: وكالات

