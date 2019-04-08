الاتحاد الأوروبي يدعو أطراف النزاع الليبي للعودة إلى المفاوضات

طالبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، بإقرار هدنة إنسانية في ليبيا، وعودة أطراف النزاع إلى الحوار.

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وأكدت موغيريني على ضرورة تجنب أي تصعيد عسكري والحفاظ على المدنيين وإجراء الحوار.

ولفتت موغيريني إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون اليوم الاثنين في لوكسمبورغ وسيبحثون تداعيات الأزمة الليبية.

ويشهد محيط طرابلس معارك عنيفة بين قوات المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني التي أعلنت إطلاق هجوم مضاد سمته "بركان الغضب".

من جهته طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قوات المشير خليفة حفتر بالوقف الفوري لهجومها على طرابلس، مؤكدا أن هذه الحملة العسكرية "أحادية الجانب" ضد طرابلس تعرض المدنيين للخطر، وتقوض آفاق مستقبل أفضل لجميع الليبيين.

المصدر: وكالات