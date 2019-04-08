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الأمن السعودي يلقي القبض على عصابة تسول في الرياض

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الأمن السعودي يلقي القبض على عصابة تسول في الرياض
AP
أرشيف
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ضبطت شرطة منطقة الرياض عصابة مكونة من 8 أشخاص تدير شبكة للتسول تضم عددا من الأطفال والنساء وكبار السن.

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عنصر من الأمن السعودي - أرشيف -
رويترز نقلا عن وسائل إعلام سعودية: هجوم يستهدف نقطة تفتيش شرقي المملكة

وأوضح الأمن العام السعودي عبر حسابه في تويتر، أن "القبض على التشكيل العصابي تم بعد ثبوت تورطهم في إدارة الشبكة المختصة بالتسول".

وأحبط رجال الأمن أمس الأحد هجوما إرهابيا حاول تنفيذه 4 مسلحين بقنبلة يدوية على مركز أبو حدرية التابع "لقيادة الشرقية لأمن الطرق" بشرق البلاد.

المصدر: عكاظ

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