الأمن السعودي يلقي القبض على عصابة تسول في الرياض

ضبطت شرطة منطقة الرياض عصابة مكونة من 8 أشخاص تدير شبكة للتسول تضم عددا من الأطفال والنساء وكبار السن.

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وأوضح الأمن العام السعودي عبر حسابه في تويتر، أن "القبض على التشكيل العصابي تم بعد ثبوت تورطهم في إدارة الشبكة المختصة بالتسول".

شرطة الرياض تضبط تشكيل عصابي من ثمانية أشخاص جميعهم من مخالفي نظامي الإقامة والعمل, وذلك بعد ثبوت تورطهم في إدارة شبكة للتسول تضم عدداً من الأطفال والنساء وكبار السن. — الأمن العام (@security_gov) 7 апреля 2019 г.

وأحبط رجال الأمن أمس الأحد هجوما إرهابيا حاول تنفيذه 4 مسلحين بقنبلة يدوية على مركز أبو حدرية التابع "لقيادة الشرقية لأمن الطرق" بشرق البلاد.

المصدر: عكاظ