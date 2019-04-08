قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه يعتزم خلال زيارته إلى موسكو، اليوم الاثنين، مناقشة عملية عسكرية تركية محتملة في سوريا.

وأضاف الرئيس التركي في مؤتمر صحفي، قبيل توجهه إلى موسكو، إن الملف السوري سيكون على رأس مباحثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا أنهت التحضيرات للعملية العسكرية في سوريا، وستكون هذه العملية على طاولة المباحثات في موسكو.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده مستعدة لكل العمليات العسكرية التي بإمكانها أن تقع، مضيفا: "بإمكاننا أن ندخل بلحظة ولا أحد يشعر بها".

كما أوضح أردوغان أن يعتزم أن يبحث مع بوتين الخطوات الأمريكية، التي تنتهك القانون الدولي خاصة اعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان السوري، وكذلك السياسة التي تتبعها إسرائيل مع الفلسطينيين بدعم أمريكي، ومكافحة الإرهاب.

وحول تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة حول ضم أجزاء من الضفة الغربية، شدد أردوغان أن الضفة الغربية أرض فلسطينية بالتأكيد، مضيفا أن "كل عمل يقوم به نتنياهو منافي للقانون الدولي".

المصدر: وكالات