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بومبيو يدعو قوات حفتر إلى الوقف الفوري لهجومها على طرابلس

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بومبيو يدعو قوات حفتر إلى الوقف الفوري لهجومها على طرابلس
Reuters
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد أن بلاده تشعر "بقلق عميق" من المعارك الدائرة قرب العاصمة الليبية وتطالب قوات المشير خليفة حفتر بأن "توقف فورا" هجومها على طرابلس.

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وقال بومبيو في بيان: "لقد قلنا بكل وضوح إننا نعارض الهجوم العسكري الذي تشنه قوات خليفة حفتر، ونحض على الوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية ضد العاصمة الليبية".

وأضاف بومبيو أن "الولايات المتحدة تواصل، مع شركائنا الدوليين، الضغط على القادة الليبيين لكي يعودوا إلى المفاوضات السياسية بوساطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة".

وشدد بومبيو على أنه "لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا"، مطالبا جميع الأطراف بأن "يكفوا بصورة عاجلة عن تصعيد الوضع".

وأكد الوزير الأمريكي أن "هذه الحملة العسكرية الأحادية الجانب ضد طرابلس تعرض المدنيين للخطر وتقوض آفاق مستقبل أفضل لجميع الليبيين".

وشدد بومبيو على أن "الحل السياسي هو الطريقة الوحيدة لتوحيد البلاد وتقديم خطة تضمن الأمن والاستقرار والازدهار لجميع الليبيين".

ويأتي بيان وزير الخارجية الأمريكي في وقت تدور فيه معارك عنيفة قرب طرابلس بين قوات المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني التي أعلنت إطلاق هجوم مضاد سمته "بركان الغضب".

المصدر:أ ف ب

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