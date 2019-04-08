أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أن الدبلوماسية القطرية "النشطة" هزمت تحالف بعض الدول العربية ضد قطر وأثبتت أن هذا التحالف قد باء بالفشل.

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وقال لاريجاني خلال لقائه مع رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني في الدوحة الأحد على هامش اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، "إن توقيت عقد هذا الاجتماع في قطر مناسب، وإن إيران وقطر لديهما علاقات استراتيجية ويجب تعزيز هذه العلاقات في جميع المستويات، والأمن والتنمية اليوم في قطر بمثابة التنمية والأمن في إيران، وإيران تدعم قطر".

وأضاف لاريجاني، أن العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر آخذة بالتقدم من خلال "حكمة مسؤولي البلدين"، وأن تسهيل إصدار التأشيرات والإقامة للتجار الإيرانيين مؤثر في هذا الأمر.

وأكد لاريجاني أنه من خلال المباحثات التي أجريت مع مسؤولي غرفة التجارة الإيرانية تقرر أن يعزز التجار الإيرانيون تجارتهم في المنطقة "بمركزية" قطر.

من جانبه، وصف عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، حضور لاريجاني في قطر، بأنه فرصة مغتنمة، وأشاد بمواقف إيران واعتبرها جيدة منذ بداية الحصار المفروض على بلاده، وقال: "نواجه اليوم ومع الأسف، وضعا خاصا في العالم الإسلامي، وإن مواقف قطر واضحة تماما بشأنه، وهي مشتركة إلى حد كبير وتأتي في سياق واحد مع مواقف الجمهورية الإسلامية".

وفيما يخص موضوع إصدار تراخيص الإقامة للتجار الإيرانيين المتواجدين في قطر أكد رئيس الوزراء القطري أن هذا الموضوع قابل للحل.

المصدر: وكالات