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رئيس مجلس الأمة الكويتي: الدوحة الرياض أبوظبي مسقط المنامة الكويت شقيقات من أب اسمه الخليج العربي

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رئيس مجلس الأمة الكويتي: الدوحة الرياض أبوظبي مسقط المنامة الكويت شقيقات من أب اسمه الخليج العربي
@MajlesAlOmmah
رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم
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أشاد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في كلمة ألقاها يوم الأحد أمام جلسة المناقشة العامة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورته الـ140، بدولة قطر.

وصرح رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في بداية كلمته قائلا "أتحدث إليكم اليوم من قطر إحدى لآلئنا الست التي تشكل قلادتنا الخليجية البراقة.. أتحدث إليكم من دوحة الخير وهي لمن لا يعرف شقيقة الرياض وأبوظبي ومسقط والمنامة والكويت، من أب واحد اسمه الخليج العربي".

وأضاف الغانم "الخليج الذي جسدت على سواحله وصحاريه منذ القدم أساطير الانتصار على الطبيعة والتحايل على شظف العيش والتعايش مع قسوة الصحراء والتساكن مع احتمالات البحر بشره وخيره.. ومن هذا الخليج الذي طالما انتصر على السياسة وعوارضها بمنطق التاريخ وفطرة الجغرافيا وتشابه الموروث وألفة اللغة وضخامة المشترك".

جدير بالذكر أن كلا من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت منذ 5 يونيو 2017 علاقاتها مع قطر وفرضت عليها "حصارا" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني والتدخل في شؤونها الداخلية.

المصدر: وكالات

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