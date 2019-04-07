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مصادر لـRT: اجتماع روسي أردني أمريكي في عمان قبل نهاية أبريل لبحث مسألة "الركبان"

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مصادر لـRT: اجتماع روسي أردني أمريكي في عمان قبل نهاية أبريل لبحث مسألة
AFP KHALIL MAZRAAWI
نازحون في مخيم الركبان على الحدود بين سوريا والأردن
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قالت مصادر دبلوماسية في عمّان لـRT، اليوم الأحد، إن العاصمة الأردنية ستستضيف، قبل نهاية الشهر الجاري، اجتماعا روسيا أردنيا أمريكيا لبحث مسألة مخيم "الركبان" للنازحين السوريين.

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وزير خارجية الأردن ونظيره الروسي في عمان
أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك بين لافروف والصفدي في عمان

وجدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، موقف بلاده الداعي إلى تفكيك مخيم الركبان وتأمين عودة النازحين السوريين منه إلى أماكن سكنهم الدائمة.

بدوره، أكد الصفدي ضرورة عودة النازحين من مخيم الركبان إلى بيوتهم، مشيرا إلى أن "الركبان قضية سورية، لأن المخيم على أرض سورية والذين فيه هم سوريون".

ويقع مخيم "الركبان" داخل شريط مساحته 55 كلم يحيط بقاعدة عسكرية أمريكية واقعة في منطقة التنف. وحذر مسؤولون عسكريون وسياسيون روس وسوريون من أن الوضع في المخيم قريب من الكارثة الإنسانية. وتدعو موسكو إلى تفكيك "الركبان" بصورة عاجلة، لكن الممثلين الأمريكيين كانوا يرفضون حتى الآن المشاركة في مشاورات مع روسيا حول هذا الموضوع.

المصدر: RT

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