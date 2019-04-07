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المسماري لـRT: المؤتمر الليبي الجامع سيعقد بموعده في ظل وضع آمن

أخبار العالم العربي

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أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري خلال لقاء خاص مع RT مساء يوم الأحد، أن المؤتمر الليبي الجامع سيعقد بموعده في ظل وضع آمن.

  • لم نكن نعلم في السابق عن وجود عدد كبير من العسكريين الأجانب في طرابلس وحولها
  • المؤتمر الليبي الجامع سيعقد بموعده في ظل وضع آمن
  • أنهينا العمليات السابقة وانتقلنا بشكل فوري إلى عملية تحرير طرابلس
  • استرجعنا معظم معداتنا العسكرية من العدو وسيطرنا على العديد من مواقعه
  • لم نستخدم الطيران إلا في اليوم الرابع وقد نفذنا 3 غارات فقط
  • حققنا نجاحا كبيرا جدا خلال أيام معدودات والعدو انسحب من الكثير من المواقع
  • بعد انتصار الجيش السوري على الإرهاب تغيرت جغرافية العمليات العسكرية ضد الإرهابيين

المصدر: RT

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