المسماري لـRT: المؤتمر الليبي الجامع سيعقد بموعده في ظل وضع آمن
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أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري خلال لقاء خاص مع RT مساء يوم الأحد، أن المؤتمر الليبي الجامع سيعقد بموعده في ظل وضع آمن.
- لم نكن نعلم في السابق عن وجود عدد كبير من العسكريين الأجانب في طرابلس وحولها
- المؤتمر الليبي الجامع سيعقد بموعده في ظل وضع آمن
- أنهينا العمليات السابقة وانتقلنا بشكل فوري إلى عملية تحرير طرابلس
- استرجعنا معظم معداتنا العسكرية من العدو وسيطرنا على العديد من مواقعه
- لم نستخدم الطيران إلا في اليوم الرابع وقد نفذنا 3 غارات فقط
- حققنا نجاحا كبيرا جدا خلال أيام معدودات والعدو انسحب من الكثير من المواقع
- بعد انتصار الجيش السوري على الإرهاب تغيرت جغرافية العمليات العسكرية ضد الإرهابيين
المصدر: RT
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