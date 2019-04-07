المسماري لـRT: المؤتمر الليبي الجامع سيعقد بموعده في ظل وضع آمن

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري خلال لقاء خاص مع RT مساء يوم الأحد، أن المؤتمر الليبي الجامع سيعقد بموعده في ظل وضع آمن.

لم نكن نعلم في السابق عن وجود عدد كبير من العسكريين الأجانب في طرابلس وحولها

المؤتمر الليبي الجامع سيعقد بموعده في ظل وضع آمن

أنهينا العمليات السابقة وانتقلنا بشكل فوري إلى عملية تحرير طرابلس

استرجعنا معظم معداتنا العسكرية من العدو وسيطرنا على العديد من مواقعه

لم نستخدم الطيران إلا في اليوم الرابع وقد نفذنا 3 غارات فقط

حققنا نجاحا كبيرا جدا خلال أيام معدودات والعدو انسحب من الكثير من المواقع

بعد انتصار الجيش السوري على الإرهاب تغيرت جغرافية العمليات العسكرية ضد الإرهابيين

المصدر: RT