مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قيادة "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري
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- الإشاعات التي تبثها الميليشيات دليل على تراجعها على الأرض
- فوجئنا بوجود قوات أمريكية على الأرض في طرابلس لحماية البعثات الدبلوماسية
طرابلس باتت مختطفة من قبل الإرهابيين
طرابلس تدار بشكل خارج عن الأطر الطبيعية التي تدار بها العواصم
الميليشيات في طرابلس لديهم اتصالات مع جهات خارجية
العملية العسكرية في طرابلس تسير وفقا للخطة الموضوعة
- المعركة حتى الآن يقودها من الجانب الآخر متطرفون من القاعدة
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