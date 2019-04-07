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مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قيادة "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري

مؤتمر صحفي للمتحدث باسم قيادة "الجيش الوطني الليبي" أحمد المسماري

أخبار العالم العربي

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  • الإشاعات التي تبثها الميليشيات دليل على تراجعها على الأرض
  • فوجئنا بوجود قوات أمريكية على الأرض في طرابلس لحماية البعثات الدبلوماسية

  • طرابلس باتت مختطفة من قبل الإرهابيين

  • طرابلس تدار بشكل خارج عن الأطر الطبيعية التي تدار بها العواصم

  • الميليشيات في طرابلس لديهم اتصالات مع جهات خارجية

  • العملية العسكرية في طرابلس تسير وفقا للخطة الموضوعة

  • المعركة حتى الآن يقودها من الجانب الآخر متطرفون من القاعدة

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