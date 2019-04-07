ليبيا.. السراج يبحث محاسبة "الخارجين عن القانون والشرعية"

استقبل رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، اليوم الأحد، المدعي العسكري العام فتحي سعد، حسبما أفادت حكومة الوفاق عبر صفحته في فيسبوك.

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وجاء في بيان إعلامي أصدرته حكومة الوفاق أن اللقاء تناول "مساءلة كل من له علاقة بالاعتداء الذي يتعرض له عدد من المدن الليبية، ومحاسبة كل الخارجين عن القانون والشرعية وتقديمهم للقضاء"

وتابع البيان أن السراج وسعد بحثا أيضا "رصد وتوثيق ما يقع من جرائم واختراقات وتجاوزات وانتهاكات للقانون ولحقوق الإنسان وإعداد ملفات متكاملة بذلك".

وجاء خبر استقبال السراج للمدعي العسكري العام الليبي وسط تقارير عن مواصلة المعارك على أطراف العاصمة طرابلس بين قوات "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده المشير خليفة حفتر، والقوات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

وفي وقت سابق من الأحد، أوردت وزارة الصحة في حكومة الوفاق أن عدد ضحايا الاشتباكات التي شهدتها ضواحي طرابلس منذ إعلان "الجيش الوطني"، الخميس الماضي، بدء عمليته لـ"تحرير" العاصمة، بلغت 21 قتيلا و27 جريحا.

المصدر: RT