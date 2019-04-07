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القضاء المصري يفرض غرامة على قناة محلية ويؤيد قرار وقف بث أحد برامجها

أخبار العالم العربي

القضاء المصري يفرض غرامة على قناة محلية ويؤيد قرار وقف بث أحد برامجها
AFP KHALED DESOUKI
القاهرة
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أيدت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بمصر القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف بث برنامج «الزمالك اليوم» المذاع على قناة "المحور" الفضائية المحلية.

ورفضت المحكمة الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك لوقف القرار وعودة البرنامج، كما قضت المحكمة برفض دعوى قناة "المحور" واستمرار تنفيذ قرار المجلس الأعلى للإعلام بتغريمها 50 ألف جنيه.

يشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارا بإيقاف برنامج "الزمالك اليوم" على قناة "المحور" لمدة شهر واحد.

كما قرر المجلس في بيان رسمي إلزام قناة "المحور" بدفع غرامة بقيمة 50 ألف جنيه مصري.

ونشر المجلس بيانا رسميا بقراراته هذه بناء على لجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى.

المصدر: RT

 

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