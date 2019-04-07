بالفيديو... في أول ظهور له.. قائد "ثوار طرابلس" يتوعد الجيش الوطني الليبي

تناقلت صفحات إخبارية ليبية مقطع فيديو يظهر فيه هيثم التاجوري آمر كتيبة "ثوار طرابلس" لأول مرة بعد بدء العمليات العسكرية في العاصمة متوعدا قوات الجيش الوطني الليبي.

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وظهر التاجوري في مقطع الفيديو، متوعدا قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ويؤكد انتشار قواته (التاجوري) في كل المناطق.

يشار إلى أن كتيبة ثوار طرابلس يقودها التاجوري أحد أبرز قادة المليشيات التي تصدت لقوات القذافي، ثم اقتتلت مع المليشيات الأخرى وهو متعدد الولاءات لايملك أيدولوجية فكرية محددة. اختلف مع فجر ليبيا بعد أن كان حليفا لها وخطف عددا من قياداتها وكان في عهد القذافي أحد ضباط الشرطة ومن أوائل المنشقين عنه.

واندلعت أمس السبت اشتباكات في أكثر من جبهة على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، بين ائتلاف المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

المصدر: RT