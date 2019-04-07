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رئيس مجلس الشورى القطري: نتوقع زيارة بوتين في القريب العاجل

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رئيس مجلس الشورى القطري: نتوقع زيارة بوتين في القريب العاجل
Sputnik Aleksey Nikolskyi
أرشيف - بوتين وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، 15 يوليو 2018
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قال رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله آل محمود إن الدوحة تتوقع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القريب العاجل.

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وأضاف آل محمود في لقاء خاص مع موفد RT إلى الدوحة، أجري على هامش أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يدعم الخطوات التي يتخذها الرئيس الروسي في الشرق الأوسط.

وتابع: "نحن نقدر الدور الروسي المهم في المنطقة فالتوازن مهم، وعلاقتنا مع روسيا متطورة ونسعى إلى أن يتحقق العدل في المنطقة". 

ويشارك برلمانيون روس في مؤتمر الاتحاد البرلماني الذي تستضيفه العاصمة القطرية، وتستغرق زيارة الوفد الروسي يومي 6 و7 أبريل الجاري، ومن المقرر أن يلقي خلالها رئيس مجلس الدوما كلمة في الجلسة العامة للجمعية الحالية للاتحاد.

المصدر: RT

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