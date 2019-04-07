لافروف والصفدي يؤكدان أنه لا تسوية للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين

أكد وزيرا خارجية روسيا سيرغي لافروف ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في عمان اليوم، أنه لا حل للقضية الفلسطينية دون حل الدولتين.

وقال لافروف إن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية يثير القلق، داعيا إلى ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية.

وأعرب لافروف عن إدانة موسكو للقرارات الأمريكية حول الجولان والقدس واعتبرها "غير شرعية"​​​.

كما تطرق وزير الخارجية الروسي إلى ما بات يعرف بصفقة القرن، قائلا: "ليس لدينا معلومات حول صفقة القرن الأمريكية، لكن ما نسمعه من الأصدقاء يثير القلق الشديد".

من جانبه أعرب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، عن قلقه من غياب آفاق التقدم نحو حل سلمي للقضية الفلسطينية الذي لا يمكن أن يتحقق من دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967.

وقال الصفدي إن "موقفنا واضح، الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية"، وثمن الموقف الروسي الراسخ في دعم حل الدولتين.

المصدر: RT