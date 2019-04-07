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غارة جوية تستهدف دوار الأربعين في صنعاء وإصابة طالبات في مدرسة مجاورة

أخبار العالم العربي

غارة جوية تستهدف دوار الأربعين في صنعاء وإصابة طالبات في مدرسة مجاورة
AFP
صنعاء، اليمن
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أفاد مراسلنا في اليمن بأن التحالف العربي شن غارة جوية استهدفت دوار الأربعين في صنعاء أدت إلى تضرر منازل وإصابة طالبات في مدرسة مجاورة.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلات التحالف العربي شنت الیوم الأحد، غارة جویة على دوار الأربعین بحي سعوان في العاصمة صنعاء. وأكد الشھود أن الغارة تسببت في تضرر عدد من المنازل، كما أصیبت طالبات في مدرسة الراعي في الحي.

المصدر: RT

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