غارة جوية تستهدف دوار الأربعين في صنعاء وإصابة طالبات في مدرسة مجاورة

أفاد مراسلنا في اليمن بأن التحالف العربي شن غارة جوية استهدفت دوار الأربعين في صنعاء أدت إلى تضرر منازل وإصابة طالبات في مدرسة مجاورة.

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وذكرت وسائل إعلام محلية أن مقاتلات التحالف العربي شنت الیوم الأحد، غارة جویة على دوار الأربعین بحي سعوان في العاصمة صنعاء. وأكد الشھود أن الغارة تسببت في تضرر عدد من المنازل، كما أصیبت طالبات في مدرسة الراعي في الحي.

غارات جوية على صنعاء صباح اليوم pic.twitter.com/NvFa8Z0NGp — المشهد اليمني (@mashhadyemeni) 7 апреля 2019 г.

المصدر: RT