اقتربت عدة فرقاطات ترفع العلم الأمريكي من شواطئ العاصمة الليبية طرابلس، في مهمة لإجلاء عدد من المواطنين الأمريكيين منطقة إقامتهم في جنزور غرب طرابلس.

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يذكر أن مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) يقع في "بالم سيتي" في جنزور غرب طرابلس إضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.

واندلعت أمس السبت اشتباكات في أكثر من جبهة على تخوم العاصمة الليبية طرابلس، بين ائتلاف المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني، وقوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

المصدر: RT