أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك بين لافروف والصفدي في عمان

استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الأحد نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي يقوم بزيارة لعمان من المقرر أن يلتقي خلالها بالملك عبد الله الثاني أيضا.

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- الصفدي: قلقون من غياب آفاق التقدم نحو حل سلمي والذي لا يمكن أن يتحقق من دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67

- الصفدي: هناك حوار أردني روسي مستمر فيما يتعلق بالأزمة السورية

- الصفدي: تأمين العودة الآمنة لقاطني الركبان هو الحل الوحيد لهذه المسألة ونتفق مع روسيا على ذلك

- لافروف: أكدنا على اهتمامنا المشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

- لافروف: أكدنا أهمية تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب من دون التعامل بمعايير مزدوجة

- لافروف: أكدنا عدم وجود حل في سوريا سوى الحل السياسي على أساس القرارات الأممية

- لافروف: نسعى لعودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية

- لافروف: أكدنا أهمية حل معضلة اللاجئين وعودتهم إلى بيوتهم

- لافروف: تحدثنا بشكل مفصل عن مخيم الركبان، أغلب قاطنيه يودون العودة إلى بيوتهم، يجب الكف عن عرقلة خروجهم من المخيم، فهم لا يشعرون أنفسهم أحرارا هناك، الأوضاع هناك صعبة جدا يجب وقف الاحتلال الأمريكي غير الشرعي هناك

- لافروف: يقلقنا ما يحصل في الأراضي الفلسطينية، يجب الالتزام بقوانين المجتمع الدولي والقرارات الأممية ومبادرة السلام العربية، حل المسألة فقط يتم عبر حل الدولتين، اأي حلول أخرى لن توصل إلى سيء جيد

- لافروف: الركبان ليس بالقرب من المعسكر الأمريكي، بل هو ضمن منطقة الـ 55 كم التي خلقتها واشنطن بشكل غير قانوني وهي بمثابة احتلال، الولايات المتحدة رفضت لمدة طويلة الحديث عن حل المخيم، وهذا يدل على أنهم يسعون إلى أن يكون هذا المكان بشكل دائم

- لافروف: نشعر أن الحديث الأمريكي حول نيتهم حل المخيم غير صادق، بل يسعون لأن يكون المخيم مبررا لوجودهم غير الشرعي هناك

- الصفدي: الركبان قضية سورية، المواطنون هناك سوريون وعلى أرض سورية

- الصفدي: الحل هناك هو عودة القاطنين إلى بيوتهم و95%؜ من المتواجدين هناك يرغبون بذلك ونعمل مع واشنطن وموسكو على حل ذلك

- الصفدي: لا نعرف تفاصيل صفقة القرن

- الصفدي: موقفنا واضح الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية

- الصفدي: الجولان خرق للقانون الدولي، ويدفع باتجاه اليأس من إيجاد حلول سلمية

- لافروف: ندعم الجانب السوري لتقديم وخلق الظروف الملائمة لعودة اللاجئين، أكثر من 30 ألف مكان خصصوا لعودتهم

- لافروف: نود مناقشة القضية الفلسطينية ونأمل في مساعدة الجانب الأردني للتأكد من كيفية تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية

- لافروف: العلاقات بين الملك الأردني والرئيس الروسي جيدة وهي تفتح الطريق أمام تعزيز العلاقات بمختلف مجالاتها

- الصفدي: نأمل بمواصلة العمل مع روسيا على حل القضية الفلسطينية المحورية في هذه المنطقة

- الصفدي: نثمن الموقف الروسي الراسخ في دعم حل الدولتين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية

- الصفدي: التعاون الأردني الروسي فيما يتعلق بالملف السوري مثمر جدا، وقد حال دون وقوع مجازر في الجنوب الغربي

- الصفدي: نعمل مع روسيا على إيجاد حل سياسي في سوريا

المصدر: RT