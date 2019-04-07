مقتل 5 أشخاص خلال الاحتجاجات التي شهدها السودان أمس

أعلنت "لجنة الأطباء المركزية" في السودان عن سقوط 5 قتلى خلال المظاهرات التي شهدتها يوم أمس الخرطوم ومدن سودانية أخرى، ورفع خلالها المحتجون شعارات مناهضة لحكم الرئيس عمر البشير.

وأعربت اللجنة، وهي تجمع غير رسمي، في بيان عن أسفها من تواتر "هذه الأخبار المحزنة بسقوط خمسة شهداء في موكبنا المهيب المستمر، إلا أننا على ثقة أنها لن تزيدنا إلا استمرارا في الاعتصام و الإضراب حتى إسقاط النظام والانتصار لكل الشهداء".

من جانبها أعلنت الشرطة السودانية عن وفاة شخص واحد خلال ما وصفتها بـ"أعمال شغب شهدتها أم درمان". وقال المتحدث باسم الشرطة إن "أعمال الشغب" اندلعت في شارع الأربعين بمدينة أم درمان، مضيفا أن عددا من المصابين سقطوا بين صفوف المواطنين ورجال الشرطة.

وتظاهر آلاف السودانيين، السبت، في مسيرات منفصلة توجهت نحو مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين ضد حكم البشير أمام مجمع في الخرطوم يضم مقر القيادة العامة للجيش ومبنى إقامة الرئيس، بحسب ما أفاد شهود عيان.

المصدر: RT