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السراج: سنقدم كل المشاركين في العمليات العسكرية إلى القضاء الليبي والدولي

السراج: حفتر انقلب على الاتفاق السياسي وأعلن الحرب على المدن الليبية والعاصمة

أخبار العالم العربي

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  • حفتر انقلب على الاتفاق السياسي وأعلن الحرب على المدن الليبية والعاصمة
  • نعمل على دفع الحلول السياسية للأزمة الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة
  • سعينا بشكل دائم لتعزيز الوفاق بين الأطراف الليبية وقدمنا تنازلات كثيرة
  • حاولنا بشكل حثيث تجنيب الشعب الليبي تداعيات الخلافات السياسية
  • اللقاءات التي عقدت في باريس وباليرمو مع حفتر هدفت لإرساء حل سياسي في ليبيا
  • فوجئنا بخطاب حفتر التعبوي والعسكري بعد التقدم في الحل السياسي في ليبيا
  • حفتر أعلن الحرب علينا ونرد بإعلان الاستنفار العام للمواجهة
  • سنقدم كل المشاركين في العمليات العسكرية إلى القضاء الليبي والدولي

  • على المجتمع الدولي ألا يساوي بين الساعي لعسكرة البلد وبين من يعيش الحياة المدنية الديمقراطية

المصدر:  RT

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