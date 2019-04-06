السراج: حفتر انقلب على الاتفاق السياسي وأعلن الحرب على المدن الليبية والعاصمة
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- حفتر انقلب على الاتفاق السياسي وأعلن الحرب على المدن الليبية والعاصمة
- نعمل على دفع الحلول السياسية للأزمة الليبية بالتعاون مع الأمم المتحدة
- سعينا بشكل دائم لتعزيز الوفاق بين الأطراف الليبية وقدمنا تنازلات كثيرة
- حاولنا بشكل حثيث تجنيب الشعب الليبي تداعيات الخلافات السياسية
- اللقاءات التي عقدت في باريس وباليرمو مع حفتر هدفت لإرساء حل سياسي في ليبيا
- فوجئنا بخطاب حفتر التعبوي والعسكري بعد التقدم في الحل السياسي في ليبيا
- حفتر أعلن الحرب علينا ونرد بإعلان الاستنفار العام للمواجهة
- سنقدم كل المشاركين في العمليات العسكرية إلى القضاء الليبي والدولي
على المجتمع الدولي ألا يساوي بين الساعي لعسكرة البلد وبين من يعيش الحياة المدنية الديمقراطية
المصدر: RT
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