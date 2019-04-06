الجنائية الدولية تؤكد أهليتها لمحاكمة سيف الإسلام القذافي بـ"جرائم ضد الإنسانية"

قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان يوم الجمعة، إنها مؤهلة لمحاكمة سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل العقيد معمر القذافي، بتهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية".

وقالت الغرفة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية إنها قررت بالغالبية "اعتبار المحكمة مؤهّلة للنظر بالقضية المرفوعة ضده".

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وسيف الإسلام القذافي (46 عاما) مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ضد الانسانية ابتداء من 15 فبراير 2011 خلال قمع الانتفاضة الشعبية التي اندلعت ضد حكم والده.

واعتقل نجل الزعيم الليبي الراحل في نوفمبر 2011 في الجنوب الليبي، إلا أن المجموعة المسلحة التي تحتجزه أعلنت في يونيو 2017 إطلاق سراحه.

وبحسب النيابة العامة الليبية فإن السلطات القضائية في طرابلس لا تزال تلاحق سيف الإسلام الذي أصدرت محكمة في طرابلس عام 2015 حكما غيابيا بإعدامه لدوره في قمع الانتفاضة ضد والده.

ورفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية طعنا قدمه فريق الدفاع عن سيف الإسلام في يونيو 2018 يطلب فيه عدم النظر في القضية لأن موكلهم سبق له وأن أدين من قبل محكمة أخرى بالتهم نفسها، واعتبرت المحكمة أن المبدأ القانوني القائل بعدم جواز محاكمة الشخص نفسه بالجريمة ذاتها مرتين، يفترض أن تكون المحاكمة الأولى قد أتمت كل طرق الطعن، وهو ما لا ينطبق على حالة سيف الإسلام القذافي.

وكانت فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية طلبت في يونيو 2017 اعتقال سيف الإسلام فورا بعد أن أعلنت المجموعة المسلحة التي كانت تحتجزه إطلاق سراحه.

المصدر: أ ف ب