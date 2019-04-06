أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن سلطات بلاده تعمل مع روسيا لمنع تسلل المسلحين الأجانب في سوريا إلى مصر والدول الأخرى في المنطقة.

وعقد السيسي، اليوم السبت، لقاء في القاهرة مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حيث أشار، حسبما نقله المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إلى "مواصلة العمل والتنسيق مع روسيا للوصول إلى تسوية سياسية للأوضاع في سوريا، وكذلك احتواء خطر العناصر الإرهابية هناك فيما يعرف بالمقاتلين الأجانب والحيلولة دون انتقالهم إلى مناطق إقليمية أخرى".

وأفاد راضي بأن اللقاء شهد "مناقشة سبل تعزيز الجهود الثنائية المشتركة لمكافحة الإرهاب"، حيث استعرض السيسي "الرؤية المصرية في هذا الشأن، وخطورة مسألة قيام بعض الجهات والدول بتقديم الدعم والمساندة للجماعات والمنظمات الإرهابية".

وقد أكد لافروف، حسب راضي، "تأييد روسيا للجهود المصرية الجارية في مجال مكافحة الإرهاب، وعزمها على مواصلة التنسيق والتعاون بين البلدين في هذا المجال على مستوى الأجهزة والمؤسسات المعنية".

وسبق أن أعربت مصر مرارا بما في ذلك على لسان رئيسها عن قلقها من إمكانية تسلل المسلحين المقاتلين في سوريا إلى الأراضي المصرية مؤكدة أنها تعمل من أجل منع حصول ذلك.

المصدر: RT