مصر تحبط محاولة تهريب 295 كيلوغراما من مخدر القات

أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف شخصين لمحاولتهما تهريب 295 كيلوغراما من مخدر القات إلى داخل البلاد عبر مطار القاهرة الدولي.

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها إن الموقوفين يحملان "جنسية إحدى الدول الأجنبية" وحاولا جلب شحنة كبيرة من مخدر القات "من إحدى الدول الأجنبية" داخل 21 طردا بريديا لترويجها داخل البلاد، وجلب وتهريب تلك الطرود بأسماء وهمية ومزورة للحيلولة دون ضبطهما.

وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بحوالي مليون وخمسمئة ألف جنيه.

moi.gov.eg

moi.gov.eg

المصدر: RT