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باحث عراقي لـRT: العراق يزود إيران بأسماء مطلوبين لها

أخبار العالم العربي

باحث عراقي لـRT: العراق يزود إيران بأسماء مطلوبين لها
Reuters
عادل عبد المهدي
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كشف الباحث الأمني العراقي، فاضل أبو رغيف، اليوم السبت، عن تزويد العراق لإيران بأسماء مطلوبين لها، فيما أشار إلى أن البلدين يتبادلان المعلومات الاستخبارية.

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وقال أبو رغيف المقرب من أجهزة الأمن العراقية لـRT إن "زيارة رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي ستبحث ملف الحدود بين البلدين، وتعزيز التبادل المعلوماتي الاستخباراتي، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة البلدين في التحالف الرباعي الذي يضم روسيا وسوريا أيضا".

وأضاف أنه توجد في العراق شخصيات مطلوبة لإيران، وبناء على الاتفاقات بين البلدين بشأن تبادل المعلومات، سيقوم العراق بتزويد إيران بهذه الشخصيات.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، قال اليوم خلال لقائه الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن "العراق سيقف إلى جانب إيران ضد أي تهديدات تتعرض لها من أراضي أي دولة أخرى".

المصدر: RT

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