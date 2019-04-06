أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، يوم السبت، المنطقة الغربية من البلاد منطقة عمليات عسكرية يحظر الطيران فيها.

وحظر الجيش الليبي تحليق الطائرات الحربية غرب البلاد مهددا بضرب أي مطار تقلع منه هذه الطائرات.

كما أعلن أيضا عن وصول تعزيزات إضافية لدعم العملية العسكرية التي أطلقها، باتجاه طرابلس تحت اسم "طوفان الكرامة".

هذا، وأكدت قيادة قوات المشير خليفة حفتر، اليوم، استعادة السيطرة على مطار طرابلس.

وقالت في بيان إنها "تقوم بعملية تأمين محيط المطار كنقطة انطلاق للسيطرة على مواقع حيوية أخرى داخل العاصمة، في الساعات القليلة القادمة".

من جانبها، أعلنت قوات حكومة الوفاق بدء عملياتها الجوية ضد قوات الجيش الوطني الليبي، مشيرة إلى أنها نفذت طلعات جوية استهدفت فيها عدة مواقع جنوب طرابلس تسيطر عليها قوات حفتر.

ويوم الخميس، أمر حفتر ببدء تقدم قواته نحو طرابلس من أجل تحريرها من قبضة "الجماعات والمليشيات الإرهابية"، فيما أعطى السراج أوامره للقوات التابعة له بالبقاء على أهبة الاستعداد للدفاع عن العاصمة.

وتعمل في ليبيا حاليا حكومتان متنازعتان، هما حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دوليا) في طرابلس، وكذلك مجلس الوزراء المؤقت تحت قيادة عبد الله الثني، والذي يحكم هو والبرلمان المنتخب الجزء الشرقي من البلاد، مدعوما من "الجيش الوطني الليبي".

المصدر: وكالات