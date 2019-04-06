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أنباء عن توقيف وزير العدل الجزائري السابق أثناء محاولته مغادرة البلاد

أخبار العالم العربي

أنباء عن توقيف وزير العدل الجزائري السابق أثناء محاولته مغادرة البلاد
Reuters RAMZI BOUDINA
الجزائر
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نقل مراسلنا في الجزائر عن تقارير إعلامية محلية أنه تم توقيف وزير العدل السابق، الطيب بلعيز، عند الحدود الجزائرية المغربية.

وأضاف المراسل أن التوقيف تم أثناء محاولة بلعيز مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية.

على صعيد أخر أفاد مراسلنا بأن نبيل يحياوي، القيادي البارز في حزب تجمع أمل الجزائر "تاج" برئاسة عمار غول، قدم استقالته رسميا من الحزب.

مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد الحزب استقالات أخرى، فيما دخلت أحزاب الائتلاف الحاكم مرحلة تخبط وانقسامات بفعل الحراك الشعبي الذي يطالب برحيلها.

المصدر: RT

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