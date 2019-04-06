لافروف في مصر.. لمناقشة الملفات المشتركة مع السيسي وشكري

يقوم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، بزيارة عمل إلى القاهرة حيث أجرى محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره المصري سامح شكري.

وتأتى زيارة لافروف لمصر في ظروف استثنائية بالغة الدقة، كما يؤكد الباحث المتخصص في الشأن الروسي الدكتور أشرف كمال فى تصريحات خاصة لـ RT ، فالعديد من الملفات المشتركة بين البلدين ستكون محور محادثات الوزير لافروف مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أو مع وزير خارجيته، سامح شكرى، وأبرزها ملف العلاقات الثنائية بين البلدين في ضوء تفاهمات بوتين السيسي التي تمت أثناء زيارة الرئيس المصري لموسكو في أكتوبر الماضي.

ومن المعلوم أن عام 2020 القادم سيكون عام الثقافة الروسية في مصر، وهى فرصة مواتية لتعريف الشعب المصري بالحضارة الروسية العريقة وإعادة زخم الماضي عندما كانت العلاقة بين البلدين في قمة مجدها.

وأشار الباحث أشرف كمال في تصريحاته لـ RT إلى أن ملف عودة السياحة الروسية لمصر بنفس قوتها قبل حادث الطائرة هو أحد الملفات الهامة التي سيتم بحثها، مشيرا إلى حدوث تقدم كبير في هذا الملف، تحديدا خاصة بعد انحسار العمليات الإرهابية تماما بفضل الجهود المبذولة من قبل القوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية في هذا المجال.

وسيكون ملف الصراع العربي الإسرائيلي أيضا على طاولة المباحثات، خاصة أن هناك تطابق في وجهات النظر بين البلدين في ضرورة تطبيق القرارات الأممية وانسحاب إسرائيل إلى حدود 4 يونيو 1967، كما أن البلدين متفقان تماما بعدم الاعتداد بما صدر من قرارات من الإدارة الأمريكية مؤخرا بخصوص القدس ومرتفعات الجولان.

وتريد موسكو استعادة دورها المحوري في الشرق الأوسط حيث استضافت مؤخرا قيادات حركة حماس، فضلا عن تطابق وجهات النظر فيما يخص الشأن السوري بالنسبة لأهمية مكافحة الإرهاب هناك واستعادة الدولة السورية لكافة الأراضي التي سيطرت عليها دول أو جماعات في السنوات الأخيرة. وتولى روسيا اهتماما خاصا بهذا الشأن تحديدا كون الحدود السورية قريبة من روسيا والدول الثلاث، وهي روسيا وسوريا ومصر تعانى من الإرهاب، وبلا شك هناك توافق في الرؤية في هذا المجال.

كما أن مصر وروسيا لهما موقف واضح من قضية ضم الجولان.

وهناك أخيرا الملف الليبي ووجهات النظر بين البلدين متطابقة أيضا من أهمية مكافحة الإرهاب وضمان عودة الدولة الليبية كما كانت من قبل دولة مؤسسات وليست دولة مليشيات.

القاهرة - ناصر حاتم - RT