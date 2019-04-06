ردت السفارة السعودية في نيجيريا على انتقادات مسؤولين نيجيريين ومنظمات حقوقية دولية بشأن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق فتاة نيجيرية متهمة بتهريب المخدرات.

وقالت السفارة في تغريدة لها على صفحتها في موقع "تويتر" أمس الجمعة، إنه بشأن التصريحات التي أدلت بها مساعدة رئيس الجمهورية النيجيرية للشؤون الخارجية والمغتربين، تود السفارة توضيح الآتي:

تؤكد السفارة أن كافة الإجراءات القانونية والقضائية قد تم تطبيقها فيما يتعلق بقضية المواطنة النيجيرية المذكورة قبل تنفيذ حكم الإعدام بحقها.

إن جميع المتهمين الذين يعرضون على المحاكم في المملكة العربية السعودية يتاح لهم الاستعانة بمحامين للترافع عنهم، وتتكفل الدولة بتوكيل محامين لمن لا يمتلك القدرة المالية لذلك.

إن كافة الأشخاص المدانين الذين طبقت في حقهم أحكام الإعدام في المملكة العربية السعودية خضعوا لمحاكمات طبقت فيها كل الضمانات القضائية التي كفلت تحقيق العدالة.

A press release. pic.twitter.com/FiESe84V0p — السفارة في نيجيريا (@KSAembassyNG) 4 avril 2019

إن عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية لا يتم تنفيذها إلا بعد توافر كافة الأدلة والبراهين القانونية.

وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية على اتصال دائم بالسفارات والقنصليات الأجنبية المعتمدة ومن بينها سفارة نيجيريا في الرياض وقنصليتها العامة في جدة.

إنه لمن المعلوم لجميع الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية أن عقوبة ترويج المخدرات في المملكة العربية السعودية هي الإعدام والتي يتم تطبيقها على جميع المدانين بها.

إن المملكة العربية السعودية لن تتهاون في تطبيق تلك العقوبة المتعلقة بالترويج للمخدرات وهي عازمة على تنفيذ كافة القوانين الخاصة بذلك.

وتعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبّق أحكام الإعدام بتهم التورط بأعمال إرهابية أو جرائم قتل أو اغتصاب أو الاتجار بالمخدرات. وفي عام 2018 وحده تم تنفيذ حكم الإعدام في السعودية بحق أكثر من 120 شخصا.

المصدر: RT