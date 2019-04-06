غوتيريش: حل الدولتين هو الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، خلال مشاركته في "مؤتمر دافوس البحر الميت"، أن حل الدولتين هو الأساس لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وقال غوتيريش في كلمته خلال افتتاح المنتدى الاقتصادي العالمي العاشر في البحر الميت (الأردن)، صباح اليوم السبت، إن "الأمم المتحدة تريد حل عقدة عدم الاستقرار في المنطقة"، مؤكدا أن "حل النزاعات أمر أساسي، بما في ذلك حل الدولتين، بحيث تعيش فلسطين وإسرائيل جنبا إلى جنب بحدود معترف بها، والقدس عاصمة للبلدين"​​​.

كذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة مواجهة التطرف وجميع أشكال العنف وخطاب الكراهية.

كما تطرق غوتيريش إلى أهمية دور المرأة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، داعيا إلى دمج المرأة العربية في المجتمعات ومساواتها مع الرجل.

وانطلقت في قصر الملك حسين بن طلال للمؤتمرات على ضفاف البحر الميت، اليوم السبت، فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تحت شعار: "بناء نظم جديدة للتعاون".

المصدر: RT