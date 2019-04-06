سلطات طرابلس تتأكد من جاهزية المستشفيات وسط تفاقم الوضع في العاصمة الليبية

عقدت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، أمس الجمعة، اجتماعا طارئا لمناقشة جاهزية أقسام الإسعاف والطوارئ في العاصمة طرابلس.

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وقالت وزارة الصحة لحكومة الوفاق الليبية في بيان صحفي: "بدأ قبل قليل اجتماع طارئ يعقده وكيل عام وزارة الصحة، محمد هيثم عيسى، مع عدد من مديري المستشفيات الكبرى والمتخصصة في تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ بطرابلس".

وأكد وكيل وزارة الصحة لحكومة الوفاق أن "هذا الاجتماع يأتي لاستعراض جاهزية أقسام الإسعاف والطوارئ داخل المستشفيات وسد أي عجز طارئ قد يحدث لاحقا".

وتم الاجتماع بحضور مدير عام مركز الطب الميداني والدعم لاستعراض توزيع نقاط تمركز وحدات الإسعاف بمناطق الاشتباكات، بالإضافة إلى مدير الشؤون الطبية بوزارة الصحة، الطاهر عبد العزيز سليمان، ومدير إدارة الصيدلة، خالد مهرج، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة، عمر الطوير، ورئيس لجنة الشراء العاجل بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عبد الرحمن عمير.

وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أمس الجمعة، السيطرة على عدد من المناطق جنوب غربي العاصمة طرابلس.

وأمر حفتر، الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية، طرابلس، ضمن حملة بدأها الأربعاء الماضي، لاستهداف ما وصفه بـ"الجماعات الإرهابية"، وتوقع حفتر وقادته العسكريون السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.

المصدر: سبوتنيك