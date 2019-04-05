أعلنت السفارة الكويتية في طهران عن إرسال أول شحنة مساعدات إلى المنكوبين بالسيول في إيران وتشتمل على 40 طنا من المواد الغذائية والطبية.

وأصدرت السفارة الكويتية في طهران بيانا أشارت فيه إلى إرسال أول شحنة مساعدات إنسانية إلى المنكوبين بالسيول.

وجاء في البيان "تبدأ من يوم الجمعة إقامة جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى إيران"، وقالت إن الشحنة الأولى تتضمن 40 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية تعقبها شحنات أخرى تشتمل على مساعدات إعادة البناء والمستشفيات المتنقلة وسيارات الإسعاف وأجهزة ضخ المياه.

وبحسب البيان فإن هذه المساعدات الإنسانية يقدمها الهلال الأحمر الكويتي بالتنسيق مع الهلال الأحمر الإيراني في المناطق المتضررة.

كما أوضح البيان بأن المساعدات جاءت بأمر من أمير دولة الكويت وهي تكشف عن العلاقات الطيبة بين البلدين والشعبين وتعتبر هدية من الشعب الكويتي للشعب الإيراني الصديق.

Kuwait humanitarian assistance for flood victims in Iran landed at Tehran Imam Khomeini International Airport pic.twitter.com/FMlwWH0woW — Tehran Airport City (@TehranAirport) 5 avril 2019

المصدر: وكالات