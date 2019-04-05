خلال اتصال هاتفي.. هنية يستعرض مع الرئيس التونسي تحديات القضية الفلسطينية

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء يوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس المكتب السياسي، إن هنية استعرض مع الرئيس التونسي، التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

وأضاف البيان أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قدم في بداية الاتصال التهنئة للسبسي بتسلمه رئاسة القمة العربية، وأشاد بما تضمنته كلمته خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد في تونس، من تركيز على القضية الفلسطينية.

كما أعرب هنية عن أمله بأن تلعب تونس من خلال رئاسة القمة دورا داعما أساسيا للقضية الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية، لمواجهة الأخطار التي تتعرض لها القضية.

وحسب البيان ذاته فقد أكد الباجي قايد السبسي على موقف تونس الثابت في دعم القضية، مشيدا بكفاح الشعب الفلسطيني لنيل حريته.

المصدر: وكالات