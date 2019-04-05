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الخارجية الروسية: نخطط لعقد اجتماع رفيع المستوى حول سوريا في نور سلطان يومي 25 و26 أبريل

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الخارجية الروسية: نخطط لعقد اجتماع رفيع المستوى حول سوريا في نور سلطان يومي 25 و26 أبريل
Globallookpress
جولة من مفاوضات أستانا (صورة أرشيفية)
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أكدت الخارجية الروسية أن العاصمة الكازاخستانية نور سلطان قد تستضيف يومي 25 و26 أبريل الحالي اجتماعا جديدا على مستوى رفيع حول تسوية الأزمة السورية في إطار منصة أستانا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الجمعة في برلين: "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق حول هذا الموعد، ويمكنني أن أشير الآن إلى أن اجتماعا على مستوى رفيع في إطار منصة أستانا بشأن سوريا من المخطط أن يجري يومي 25 و26 أبريل في العاصمة نور سلطان".

وشدد فيرشينين على أن روسيا تقوم بعمل وثيق مع شريكتيها في إطار عملية أستانا (الاسم السابق للعاصمة الكازاخستانية نور سلطان)، تركيا وإيران.

وفي وقت سابق من اليوم قال نائب وزير الخارجية الكازاخستاني، مختار تليوبيردي، لوكالة "إنترفاكس" الروسية، إن الجولة الجديدة من المفاوضات السورية في إطار منصة أستانا ستنعقد يومي 25 و26 أبريل، مشيرا إلى أن بلاده تتوقع طلبا رسميا من قبل الدول الضامنة الثلاث لهذه العملية.

المصدر: وكالات

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