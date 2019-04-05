دعا رئيس المؤتمر الليبي الجامع، محمد العباني، الأسر الليبية إلى ضرورة سحب أبنائهم من المليشيات المسلحة ودعم الجيش الليبي.

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وقال العباني في تصريحات خاصة لـRT:" أؤكد على ضرورة قيام الأسر الليبية بسحب أبنائها من المليشيات المسلحة، والقضاء على هذه المليشيات والتركيز على بناء الدولة."

وقال العباني: "إنه يدعم وبقوة العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر غربي ليبيا مطالبا الأسر الليبية في المنطقة الغربية بتغليب صوت العقل والحكمة لأن إقدامهم على قتال الجيش الليبي ستكون له عواقب وخيمة، وهناك مؤامرة كبرى تتعرض لها ليبيا الآن."

وتابع: "الجيش الليبي يقوم بمهمة وطنية لتطهير الغرب من الإرهاب والمليشيات وهي خطوة هامة في طريق بناء الدولة علينا دعمها بكل قوة."

وأشار إلى أن هناك قوى خارجية وداخلية تروج شائعات عن الجيش الليبي، وأنهم غزاة وهو أمر لا يمكن قبوله لأن ما يردده هؤلاء الخونة الذين باعوا أنفسهم لدول خارجية سيؤدي لمزيد من الاقتتال وسفك الدماء.

وكان الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلن تقدمه في محيط العاصمة طرابلس، حيث قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الجيش أصبح على بعد أقل من 30 كم من العاصمة.

ناصر حاتم

المصدر: RT