شاهد.. وزير النقل المصري الجديد يوبخ موظفي صيانة القطارات "مفيش حوافز"

ظهر فيديو لوزير النقل المصري الجديد الفريق كامل الوزير، لحظة انفعاله على العاملين في ورشة صيانة القطارات، بعد أن طالبوه بزيادة الحوافز.

إقرأ المزيد

ورد الوزير المصري على العاملين: "مفيش حوافز قبل زيادة و تحسين الإنتاج "

وتابع:" اسمع الكلام ستأخذ حافز، لو عملت صنعتك بشكل جيد، لو عملت المطلوب منك في الشهر، أنت مطلوب منك 125 عربية، ما بتعملش غير 25 عربية، يبقى عايز حافز ليه وأنت مش بتعمل مهمتك."

وكان الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية السابق، قد أدى اليمين وزيرا للنقل، يوم 11 مارس الماضي، خلفا لهشام عرفات الذي استقال بعد مقتل وإصابة العشرات في حادث مأساوي بمحطة القطارات المركزية في القاهرة الشهر ما قبل الماضي.

المصدر: RT