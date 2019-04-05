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مراسلنا: قوات الجيش الوطني الليبي التابعة لحفتر تعلن سيطرتها على مطار طرابلس الدولي

الدفاع التونسية تدعو عسكرييها إلى الحذر بسبب الوضع الأمني في ليبيا

أخبار العالم العربي

الدفاع التونسية تدعو عسكرييها إلى الحذر بسبب الوضع الأمني في ليبيا
Reuters
قوات تونسية على الحدود الليبية
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دعت الدفاع التونسية جنودها إلى المزيد من اليقظة والحذر وتعزيز التشكيلات العسكرية المتواجدة بالمعبرين الحدوديين (الذهيبة ورأس جدير) نظرا لما يشهده الوضع الأمني في ليبيا من توتر.

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وقالت الوزارة في بيان يوم الجمعة "متابعة لما يشهده الوضع الأمني في ليبيا من توتر وتحسبا لما قد ينتج عنه من انعكاسات على المناطق المتاخمة للحدود التونسية الليبية، فقد اتخذت وزارة الدفاع الوطني كل الاحتياطات الميدانية لتأمين الحدود الجنوبية الشرقية ومواجهة التداعيات المحتملة".

وأفادت الدفاع التونسية بأنها شددت المراقبة عن طريق استغلال الوسائل الجوية ومنظومات المراقبة الإلكترونية، للانذار المبكر لكل التحركات المشبوهة.

وتأتي هذه الدعوات في إطار الوضع الأمني الذي تشهده ليبيا وتقدم قوات المشير خليفة حفتر نحو العاصمة الليبية طرابلس (غرب ليبيا) والقريبة من تونس.

جدير بالذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قد أعطى يوم الخميس، إشارة دخول قواته إلى العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة المليشيات والجماعات المسلحة، بحسبما جاء على لسانه.

المصدر: الدفاع التونسية

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