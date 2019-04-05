 
مباشر

النواب الأردني يطالب بافتتاح معبر جديد مع سوريا

أخبار العالم العربي

النواب الأردني يطالب بافتتاح معبر جديد مع سوريا
Reuters
معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/loiw

طالب مجلس النواب الأردني حكومة بلاده بضرورة فتح معبر بري جديد مع سوريا على حدود البادية الشمالية للأردن نظرا لأهميته الاقتصادية.

إقرأ المزيد
علم الأردن
الأردن يطالب بضرورة ‏وقف التصعيد في ⁧‫ليبيا‬⁩

ووجه نواب أردنيون اليوم الجمعة مذكرة لرئيس الوزراء عمر الرزاز مطالبين بفتح المعبر الحدودي الثالث الذي يربط سوريا بالأردن من خلال معبر دير الكهف، والمقرر تنفيذه منذ عدة سنوات بقرار من مجلس الوزراء.

تجدر الإشارة إلى وجود معبرين بريين يربطان سوريا بالأردن، هما معبر جابر الحدودي ضمن محافظة المفرق، ومعبر نصيب الحدودي ضمن لواء الرمثا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أزمة بين حبيب وماكغريغور بسبب "الحجاب" و"المرأة الغيورة"