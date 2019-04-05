النواب الأردني يطالب بافتتاح معبر جديد مع سوريا
Reuters
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طالب مجلس النواب الأردني حكومة بلاده بضرورة فتح معبر بري جديد مع سوريا على حدود البادية الشمالية للأردن نظرا لأهميته الاقتصادية.
ووجه نواب أردنيون اليوم الجمعة مذكرة لرئيس الوزراء عمر الرزاز مطالبين بفتح المعبر الحدودي الثالث الذي يربط سوريا بالأردن من خلال معبر دير الكهف، والمقرر تنفيذه منذ عدة سنوات بقرار من مجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى وجود معبرين بريين يربطان سوريا بالأردن، هما معبر جابر الحدودي ضمن محافظة المفرق، ومعبر نصيب الحدودي ضمن لواء الرمثا.
المصدر: RT
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