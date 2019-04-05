أبو الغيط: لا يوجد أي حل عسكري للوضع في ليبيا

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، كافة الأطراف الليبية إلى ضبط النفس، والقيام على الفور بخفض حالة التصعيد الميدانية الناتجة عن التحركات العسكرية الأخيرة.

إقرأ المزيد

وأشار أبو الغيط إلى ضرورة خفض التصعيد في المناطق الغربية من البلاد والالتزام بالمسار السياسي، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة في ليبيا.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام محمود عفيفي، بأن أبو الغيط "تابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة وما صاحبها من تجدد للقتال والاشتباكات المسلحة التي تشهدها الساحة الليبية، في الوقت الذي كان فيه المجتمع الدولي يركز جهوده على مرافقة الأشقاء الليبيين من أجل الانخراط بجدية في العملية السياسية التي يرعاها المبعوث الأممي غسان سلامة لعقد الملتقى الوطني في غدامس والتوصل إلى توافق وطني عريض لاستكمال المرحلة الانتقالية".

وأضاف المتحدث الرسمي أن أبو الغيط، "شدد على أنه لا يوجد أي حل عسكري للوضع الليبي، على النحو الذي أعادت القمة العربية الأخيرة في تونس التأكيد عليه".

وطالب كافة الأطراف بالامتناع عن أية تصرفات تقود إلى إزكاء الصراع أو تزيد من حالة الفرقة بين أبناء الشعب الليبي، والعودة إلى الحوار الهادف إلى التوصل لتسوية وطنية خالصة لإخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها عبر التوافق على الخطوات والاستحقاقات المتبقية لتوحيد مؤسسات الدولة وإتمام عملية الانتقال الديمقراطي السلمي الذي ينشده الشعب الليبي.

المصدر: RT