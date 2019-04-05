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إيفانكا ترامب: ندعم إصلاحات السيسي حول تمكين المرأة المصرية

أخبار العالم العربي

إيفانكا ترامب: ندعم إصلاحات السيسي حول تمكين المرأة المصرية
Reuters Kevin Lamarque
إيفانكا ترامب
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علقت إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نهاية الأسبوع الماضي حول المرأة المصرية.

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وقالت إيفانكا في تغريدة لها على موقع تويتر: "ألقى الرئيس المصري السيسي خطابا مهما في نهاية الأسبوع الماضي يدعو إلى إصلاحات كبرى تهدف إلى تمكين المرأة المصرية. نحن نشجع وندعم هذه الإصلاحات ونتطلع إلى العمل مع الحكومة المصرية لدفع هذه الجهود".

يذكر أن البيت الأبيض، أعلن يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب سيستضيف الرئيس المصري في البيت الأبيض في التاسع من أبريل لإجراء محادثات بشأن تعزيز شراكتهما الاستراتيجية، والعمل على الأولويات المشتركة في الشرق الأوسط.

المصدر: RT

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