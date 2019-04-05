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إنهاء مهام رئيس جهاز الاستخبارات الجزائرية

أخبار العالم العربي

إنهاء مهام رئيس جهاز الاستخبارات الجزائرية
Reuters Philippe Wojazer
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قالت قناة "النهار" الجزائرية، اليوم الخميس، إن اللواء عثمان طرطاق، المدعو بشير، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، تم إعفاؤه من منصبه أمس الخميس.

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وكشفت وسائل إعلام أن عثمان طرطاق قد غادر مكتبه مساء أمس الخميس بصفته أيضا مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتنسيق بين المصالح الأمنية.

ونقلت قناة "النهار" عن مصادر لم تذكر هويتها أنه تقرر إلغاء المنصب، الذي تم وضعه خصيصا للواء طرطاق، على مستوى رئاسة الجمهورية، والذي جعله في وضع غير طبيعي.

وأوضحت أن العسكريين يخضعون لمصالح وزارة الدفاع الوطني، لكنهم في الواقع جرت هيكلتهم كجهاز تابع لمصالح رئاسة الجمهورية، مضيفة أن هذا الوضع يعتبر وضعا غير طبيعي، يجعلهم يفلتون من تدابير الرقابة والتفتيش التي يخضع لها العاملون في المؤسسة العسكرية، ويسمح إلغاء التبعية لرئاسة الجمهورية برقابة أكبر على العسكريين.

وقد أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مساء الثلاثاء الماضي، استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.

المصدر: النهار

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