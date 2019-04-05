نشرت مواقع إخبارية محلية في ليبيا مشاهد، قيل إنها لأسرى احتجزوا من قبل تشكيلات عسكرية تتبع مدينة الزاوية بعد اشتباكات مع قوات تابعة للجيش في بوابة الـ 27 غرب العاصمة.

وأفادت تلك المواقع الإخبارية، بأن عدد الأسرى 128 شخصا، وأنهم ينتمون إلى "كتيبة سلفية" من مدينة صرمان الواقعة إلى الغرب من العاصمة طرابلس.

وأعلن في هذا السياق أيضا أن الوحدات العسكرية التابعة للزاوية، المدينة الواقعة بين طرابلس وصرمان، قد سلمت الأسرى إلى العميد عبد الحميد حنيش، التابع لآمر المنطقة العسكرية الغربية في حكومة الوفاق الوطني، أسامة الجويلي.

هذا، ولم يصدر أي تعليق من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حول ما حصل في بوابة الـ 27 القريبة من طرابلس من جهة الغرب.

المصدر: وسائل إعلام ليبية