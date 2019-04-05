"أوراق قطر".. كتاب يتحدث عن تمويل الدوحة للجمعيات الإسلامية في أوروبا

نشرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية ملخص كتاب لصحفيين فرنسيين يكشف عن تمويل جهات قطرية لجمعيات إسلامية في أوروبا، بما فيها تلك التي "تتعارض رؤيتها للإسلام مع قيم المجتمع الغربي".

وأفادت "لا ستامبا" المشهورة بأن مؤلفي الكتاب تحت العنوان "أوراق قطر" (Qatar Papers)، الصحفيين كريستيان شينو وجورج مالبرونو اطلعا أثناء العمل على كتابهما على آلاف الوثائق لمؤسسة "قطر الخيرية"، التي يقال إنها ممولة من قبل أمراء قطريين، على الرغم من أنها تعتبر مؤسسة مستقلة رسميا.

وحسب الأرقام الواردة في الكتاب، فإن المؤسسة المذكورة تمول 113 مشروعا في أوروبا بقيمة 71 مليون يورو منذ عام 2014، بما فيها 45 مشروعا في إيطاليا بقيمة 22 مليون يورو.

ويدور الحديث عن تمويل المراكز الإسلامية والمساجد، معظمها في شمال البلاد وأخرى في الوسط والجنوب وجزيرة صقلية.

وتستفيد من تلك المشاريع المنظمات والجهات المرتبطة بـ "اتحاد الجمعيات الإسلامية في إيطاليا" (UCOII)، الذي اعترف رئيسه عز الدين الزير بصلاته بقطر منذ سنوات.

ومن الوثائق الواردة في الكتاب رسالة بتاريخ 27 يناير 2015 وبتوقيع الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، يشيد فيها بـ "تنسيقية الجمعيات الإسلامية في ميلانو ومونزا وبريينزا" (CAIM) ويدعو للتبرع لممثليه ياسين البرادعي ودافيدي بيكاردو من أجل دعم مشروعهما لبناء مركز إسلامي في ميلانو.

وأعادت "لا ستامبا" إلى الأذهان بعض أفكار ومواقف القرضاوي، بما في ذلك قناعته بأن المسلمين سيغزون روما وأوروبا من خلال الدعوة وانتشار الديانة الإسلامية.

وكتبت الصحيفة الإيطالية تقول إن أفكارا مماثلة تروج لها المنظمات المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين والممولة من قبل قطر.

المصدر: صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية