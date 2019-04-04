 
مباشر

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن التطورات العسكرية في ليبيا

أخبار العالم العربي

الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن التطورات العسكرية في ليبيا
Reuters / Ashraf Kamal
الخارجية المصرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lofi

أصدرت وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس بيانا بشأن التصعيد الأخير في ليبيا.

إقرأ المزيد
القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
حفتر: لقد دقت الساعة وآن الأوان.. الفتح المبين للعاصمة طرابلس

وأعربت مصر عن بالغ القلق من الاشتباكات التي اندلعت منذ صباح اليوم في عدد من المناطق الليبية، وناشدت جميع الأطراف ضبط النفس ووقف التصعيد.

وأكدت الخارجية في البيان على موقف مصر الثابت والقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا وضمان سلامة ووحدة أراضيها وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء.

وشددت في السياق على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاثه من كافة الأراضي الليبية.

من المهم الإشارة إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية أعطى إشارة لدخول قواته العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة المليشيات والجماعات المسلحة، بحسبما جاء على لسانه.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حصة دين في ثلاجة الموتى.. لماذا أقدم مدرس سعودي على ذلك؟