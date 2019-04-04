الخارجية المصرية تصدر بيانا بشأن التطورات العسكرية في ليبيا

أصدرت وزارة الخارجية المصرية يوم الخميس بيانا بشأن التصعيد الأخير في ليبيا.

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وأعربت مصر عن بالغ القلق من الاشتباكات التي اندلعت منذ صباح اليوم في عدد من المناطق الليبية، وناشدت جميع الأطراف ضبط النفس ووقف التصعيد.

وأكدت الخارجية في البيان على موقف مصر الثابت والقائم على دعم جهود الأمم المتحدة والتمسك بالحل السياسي كخيار وحيد للحفاظ على ليبيا وضمان سلامة ووحدة أراضيها وحماية مقدرات شعبها وثرواته من أي سوء.

وشددت في السياق على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب واجتثاثه من كافة الأراضي الليبية.

من المهم الإشارة إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية أعطى إشارة لدخول قواته العاصمة طرابلس لتحريرها من قبضة المليشيات والجماعات المسلحة، بحسبما جاء على لسانه.

المصدر: RT + وكالات